Preocupa la crecida del Río de la Plata, tras el temporal de esta semana

25 de Febrero de 2026 12:40hs

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) activó una alerta por la crecida del Río de la Plata. Los picos superarán los tres metros después del mediodía en zonas del Gran Buenos Aires. El aviso cubre el Puerto de La Plata, el muelle de pescadores del Puerto de Buenos Aires y San Fernando. Las máximas alcanzarán entre 3,10 y 3,20 metros, según el Centro de Prevención de Crecidas del SHN.

Durante la mañana de este miércoles 25 de febrero, el Río de la Plata interior registra 1,70 metros por encima de las tablas de marea. Las autoridades monitorean el avance del agua en tiempo real. Así, previenen riesgos en áreas vulnerables de la región.

En Quilmes, barrios ribereños mantienen calles inundadas tras el temporal reciente. El agua complica la circulación en gran parte de la zona sur. Los vecinos elevan muebles y protegen bienes ante la inevitabilidad de las crecidas.

Los habitantes locales atribuyen los inundones a la naturaleza y al crecimiento urbano en la rivera. Muchos optan por quedarse a resguardar sus hogares durante las alertas, aunque preparan evacuaciones cuando es necesario.