Minas Gerais: 37 muertos, más de 30 desaparecidos y cientos de evacuados por el temporal

25 de Febrero de 2026 11:31hs

Un temporal feroz azota desde el lunes el estado de Minas Gerais, en Brasil, y deja al menos 37 muertos, más de 30 desaparecidos y unas 400 desplazadas. Las ciudades más afectadas son Juiz de Fora y Ubá, donde las lluvias intensas provocaron desbordes, inundaciones y deslizamientos de tierra. El último parte oficial registra las víctimas fatales en esas localidades del este del país. Los bomberos advierten que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Juiz de Fora vive su febrero más lluvioso de la historia, con 584 milímetros acumulados, el doble del promedio habitual. El relieve de cerros y valles agravó los efectos de las precipitaciones persistentes. En el barrio Parque Burnier, el más golpeado, se reportan 17 desaparecidos, incluidos varios menores. Nueve vecinos fueron rescatados con vida y llevados al hospital de emergencias.

El río Paraibuna y sus arroyos se desbordaron, inundan calles y aíslan sectores completos. Puentes y pasos subterráneos siguen cerrados, mientras árboles caídos entorpecen el tránsito y las labores de rescate. La alcaldesa Margarida Salomão decretó el estado de calamidad pública por la "gravísima situación". En redes sociales, alertó sobre al menos 20 deslizamientos y barrios aislados.

Más de 400 personas ahora ocupan centros de evacuados, y los equipos de rescate buscan víctimas en zonas de riesgo. El pronóstico anuncia nuevas lluvias en las próximas horas, lo que eleva la alerta máxima en la región. Las autoridades trabajan contrarreloj para retirar habitantes y localizar desaparecidos.