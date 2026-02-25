Mario Grinman: ”Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio destacó que no hay despidos netos en comercio, aunque empresas pequeñas cierran sin registrar cifras exactas. Si bien reconoció 'tensiones' en el proceso, se mostró confiado en que "de a poquito, sabemos que esto va a funcionar".

25 de Febrero de 2026 12:51hs

Tras la reunión del Gobierno con el Grupo de los Seis, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), reconoció que "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal". Agregó que no hay despidos netos en comercio, aunque empresas pequeñas cierran sin registrar cifras exactas. También matizó: "No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no". Finalmente, advirtió sobre tensiones iniciales, pero confió en que "las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar".

En enero, el consumo masivo cayó 0,8% interanual, tercer mes consecutivo en baja, pese a un rebote desestacionalizado del 0,7% contra diciembre. La inflación mensual registró 2,9%, quinto mes seguido por encima del 2%, con un IPC interanual del 32,4%. Estos datos reflejan el ajuste del poder adquisitivo en un contexto de precios más estables desde 2024.

Rubros sensibles mostraron retrocesos: indumentaria y calzado bajaron 0,8%, recreación y cultura un 3,7%, mientras transporte y vehículos se estancó en -0,1%. El crédito perdió impulso tras mejoras en 2025; tarjetas y préstamos personales se desaceleraron, junto con financiamiento prendario e hipotecario. El patentamiento de autos frenó su tendencia positiva.

El consumo y la actividad cayeron durante todo 2024, recuperaron en 2025 y volvieron a negativos hacia fin de año. Bienes durables pausaron su marcha tras meses de mejora, mientras el consumo masivo avanza lento. La CAC destaca estabilidad macro, pero reconoce heridas en sectores productivos por el modelo de largo plazo.