Encuentran una supertierra a 91 años luz

25 de Febrero de 2026 10:17hs

Un equipo científico internacional, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), descubrió una nueva supertierra que orbita la estrella HD 176986. Esta enana naranja es ligeramente más pequeña que el Sol y se encuentra a 91 años luz de la Tierra. El hallazgo eleva a tres el número de planetas confirmados en ese sistema. Los investigadores publicaron los resultados en la revista Astronomy and Astrophysics.

La estrella ya albergaba dos planetas conocidos desde 2018, gracias a un análisis del investigador del IAC Alejandro Suárez. Esos mundos completan órbitas de 6,5 y 16,8 días. Nicola Nari, autor principal del estudio, dirigió observaciones prolongadas con instrumentos avanzados. Al combinar esos datos, los científicos detectaron la señal del tercer planeta.

El nuevo mundo, bautizado HD 176986 d, tiene una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra. Así, se ubica entre sus vecinos: uno de cinco masas terrestres y otro de diez. Completa una órbita cada 61,4 días, en una trayectoria más amplia que la del planeta interior. Su tamaño y masa lo clasifican como supertierra, más pesado que la Tierra pero mucho menor que los gigantes gaseosos.

Detectar este tipo de planetas es muy difícil porque generan señales débiles. Solo se conocen una docena con períodos superiores a 50 días y masas bajo siete veces la terrestre. Los expertos distinguieron la señal planetaria de la actividad estelar mediante técnicas innovadoras, como la herramienta YARARA, que depuró los datos de luz y eliminó el ruido.