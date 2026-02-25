Daniel Sabsay: "Si se perforan pisos de derechos, se incurre en inconvencionalidad e inconstitucionalidad"

Sobre la inminente reforma laboral, el constitucionalista advirtió que muchos aspectos pueden ser revertidos porque violan principios instituidos en pactos internacionales, en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia de la Corte Suprema y la CIDH. Vaticinó que la reforma puede incrementar la litigiosidad laboral, cuando se invoca como uno de los mayores males a conjurar: "Habrá muchos planteos de inconstitucionalidad, tanto individuales como colectivos".

25 de Febrero de 2026 08:31hs

Escuchar