CEO de una cadena de gomerías: ”Nunca ganamos tanta plata” como en los años de restricciones comerciales más duras

25 de Febrero de 2026 13:40hs

Roberto Méndez, CEO de la cadena de gomerías Neumen, admitió este miércoles que los empresarios argentinos operaron con márgenes de rentabilidad extraordinarios durante las restricciones comerciales más duras. En una entrevista en el stream Ahora Play, confesó que las ganancias alcanzaron el 60% o 70%, cifras muy por encima de lo habitual en el comercio. "Nunca ganamos tanta plata", resaltó, y reconoció que tanto multinacionales como locales aplicaron sobreprecios excesivos.

El empresario, cuya firma emplea a 520 personas y lleva cuatro décadas en el mercado, explicó que esos márgenes no reflejaban la realidad comercial. Valoró las medidas de apertura impulsadas por Javier Milei y apoyó la iniciativa de Federico Sturzenegger para normalizar las rentabilidades en las cadenas de comercialización. Según Méndez, una ganancia bruta razonable hoy debería rondar el 22%, antes de impuestos.

Sin embargo, Méndez alertó sobre los riesgos de una apertura sin controles. La industria local de neumáticos enfrenta una crisis terminal por la invasión de cubiertas asiáticas baratas, ya que las fábricas argentinas no pueden competir con salarios chinos mucho más bajos y escalas de producción masivas. Para protegerlas, reclamó aranceles y una ley antidumping con recargos del 30%.

Además, denunció el ingreso de neumáticos sin certificación CHAS, lo que genera un peligro grave para las familias. Criticó también los litigios laborales costosos, con demandas por 30 o 40 millones de pesos, y justificó acuerdos de exclusividad con marcas japonesas e indias para sostener las ventas en el nuevo mercado.