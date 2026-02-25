Bariloche será sede de la fecha inaugural del Mundial de Motocross 2026

«El MXGP Argentina YPF 2026, un evento de alcance mundial que volverá a poner a nuestro país en el centro del turismo deportivo internacional» dijo Daniel Scioli en la presentación del evento en CAME-Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

25 de Febrero de 2026 10:03hs

Por Ricardo Seronero



El intendente Walter Cortés participó hoy martes de la presentación oficial del Campeonato Mundial de Motocross MXGP Argentina 2026, realizada en la sede de CAME en la ciudad de Buenos Aires, donde Bariloche fue confirmada como sede de apertura del calendario internacional los días 7 y 8 de marzo.

La participación del intendente destaca el trabajo conjunto entre el Municipio y los organismos vinculados a la promoción turística consolidando la proyección de Bariloche como sede de grandes eventos internacionales, fortaleciendo su posicionamiento como destino deportivo y turístico de referencia en la región.

Estuvo presente también el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli quien, al respecto; sostuvo «La primera fecha del Campeonato Mundial de Motocross se correrá en Bariloche, que recibirá a 80 pilotos de los mejores del mundo, siendo la única sede del continente americano dentro del calendario oficial. Será transmitido en 130 países, y más de 600 millones de personas lo verán».

«Este tipo de eventos -prosiguió- consolidan el posicionamiento internacional de la Argentina y generan un impacto directo y positivo en la economía local, impulsando el turismo, la gastronomía, el comercio, la hotelería y el empleo. Bariloche se prepara para vivir una experiencia única, con proyección global y beneficios concretos para toda la comunidad» finalizó diciendo.



Leonardo Marcasciano, Presidente FEEBA y parte de la organización del MXGP Argentina YPF, comentó: “El MXGP Argentina es la única fecha que se hace en Sudamérica y por eso, para nosotros es muy importante, que se haga en San Carlos de Bariloche. Tenemos todo para ofrecer al mundo. Este es el evento más fuerte que vamos a hacer en nuestra ciudad. Así que la vidriera al mundo para nuestra ciudad y para la región Patagónica va a ser muy importante”.

El presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano, dijo que se trata “de un evento muy fuerte” y de “una gran oportunidad para Bariloche”. “Es una vidriera al mundo de nuestra ciudad y la región”, sumó, a la par que explicó que la pista construída se ubica cerca del aeropuerto “lo que favorece la conectividad”.

La presentación contó además con la presencia de Andrés Deyá, Presidente de FAEVYT-Federación Argentina de Asoc. de Empresas de Viajes y Turismo y FIT-Feria Internacional de Turismo de América Latina, feria que tendrá el nuevo «Foro Internacional de Turismo Deportivo», diseñado para fortalecer la sinergia entre el deporte, el turismo y el desarrollo público-privado. Bajo el lema «Turismo deportivo: una fuerza regional y global que transforma destinos», el evento busca posicionar a Buenos Aires como líder en eventos deportivos.

El impacto del MXGP Argentina YPF

Este importante evento deportivo marcará el inicio de la temporada 2026 de la categoría mundial y promete fuertes emociones desde la primera vuelta. La cuenta regresiva entra en su etapa final y todas las miradas se posan en la Patagonia argentina.

El nuevo circuito, Bariloche MX Race Track, dará la bienvenida a los mejores pilotos de motocross del mundo para lo que promete ser un comienzo explosivo del campeonato. Con una nueva sede, una alineación de pilotos muy esperada y nuevos colores de equipo en el paddock, las expectativas crecen rápidamente ante la gran primera ronda en suelo americano.

Los listados provisionales de inscriptos para las categorías MXGP y MX2 muestran un nutrido grupo de antiguos campeones del mundo, aspirantes al título y estrellas en ascenso, listos para dar batalla en Argentina.

Tim Gajser, cinco veces campeón del mundo iniciará su nueva era con Monster Energy Yamaha Factory MXGP. Tras su exitoso paso en HRC, llegará al Bariloche MX Race Track con la YZ450FM marcando el inicio de una nueva era.

A su vez, Jeffrey Herlings, tendrá su debut con Honda HRC ya que después de 16 fructíferos años defendiendo los colores de KTM, el quíntuple campeón mundial ahora vestirá el traje rojo. El oriundo de Países Bajos tendrá como compañeros de equipo al español, Rubén Fernandez, y a nada menos, que a Tom Vialle (dos veces campeón en MX2) que en la provincia de Río Negro hará su regreso oficial al MXGP subiéndose, por primera vez, a una 450cc (CRF450R).

Naturalmente, también estarán presentes Romain Febvre (Kawasaki Racing Team MXGP) que comenzará su defensa a la corona en MXGP y Simon Laengenfelder que hará lo propio defendiendo su título en MX2, Jeremy Seewer (Aruba.it – Ducati Factory MX Team), Maxime Renaux (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team), Paul Jonass (Kawasaki Racing Team MXGP), Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing).

El orgullo regional también tendrá su espacio. Los argentinos Joaquín Poli (Kawasaki), Juan Ignacio Salgado (Fantic) y Fermín Ciccimarra (Yamaha), entre otros representantes latinoamericanos, buscarán hacerse fuertes ante su público en la carrera más importante del continente.

Con un escenario natural inigualable, un circuito completamente nuevo y una nómina de estrellas de talla mundial, el MXGP Argentina YPF 2026 se prepara para escribir el primer gran capítulo de la temporada y confirmar, una vez más, a la Patagonia como epicentro del motocross internacional.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590