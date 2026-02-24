Nahuel Gallo, en desaparición forzada desde hace 443 días: "Desde el viernes, está en huelga de hambre"

"Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto directo con Nahuel. Sabemos de él por testimonio de extranjeros que han salido de la cárcel y por familiares venezolanos que visitan a sus parientes en la cárcel", explicó su esposa, María Alexandra Gómez. "Nahuel no tiene causas penales abiertas en Venezuela. Es una detención completamente arbitraria. Nos dicen que está imputado, pero no nos dan acceso al expediente y no figura en los registros de los tribunales", agregó la pareja del gendarme argentino detenido en Venezuela.

24 de Febrero de 2026 09:16hs

