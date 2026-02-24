La inflación no cede y el agro vuelve a hacer números

Enero registró una inflación de 2,9% mensual y acumuló ocho meses consecutivos de aceleración, aun en un escenario de dólar estable y mayor dinamismo del crédito en dólares

El Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 2,9% mensual, superando las expectativas y marcando la octava aceleración desde el mínimo de 1,5% alcanzado en mayo de 2025. El dato enciende la alarma en la economía argentina y representa un contratiempo para la hoja de ruta del Gobierno, que venía apostando a consolidar una tendencia descendente.

El comienzo del año suele ser estacionalmente complejo en materia de precios, y esta vez no fue la excepción. De acuerdo al último Informe Macroeconómico de CREA, los precios estacionales aumentaron 5,7% en enero, convirtiéndose en uno de los principales motores del índice general. Este incremento presiona especialmente en el primer trimestre, cuando diversos rubros ajustan valores.

En este contexto, la carne vacuna volvió a mostrar subas significativas. El precio minorista aumentó 4,4%, en línea con la fuerte corrección del ganado en pie, que acumuló un incremento de 30% entre noviembre de 2025 y enero de 2026 para el novillito. La dinámica responde a una combinación de menor oferta internacional y un consumo interno estacionalmente elevado.

Sin embargo, la aceleración reciente ya impacta sobre los ingresos. En este sentido, el salario privado formal volvió a perder poder adquisitivo en diciembre, con una caída de 0,3%. En este contexto, la actividad económica continúa mostrando señales mixtas y permanece estancada desde su pico de inicios de marzo .

Dólar estable

Mientras la inflación vuelve a ganar protagonismo, el mercado cambiario transita una etapa de relativa calma. Desde comienzos de año se consolidó una "pax cambiaria" caracterizada por la caída del dólar en paralelo a compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En lo que va del año, el BCRA adquirió 2.170 millones de dólares y la cotización de la divisa se ubica $53 por debajo de diciembre. Sin embargo, como el dólar se mantiene estable pero los precios siguen subiendo más de lo esperado, el tipo de cambio quedó más de 10% por debajo del valor máximo permitido dentro de la banda, que hoy es $1.583 por dólar.

Crédito en dólares y señales financieras

El mejor clima cambiario estuvo acompañado por un repunte del financiamiento. Las colocaciones de obligaciones negociables alcanzaron 3.066 millones de dólares en noviembre de 2025 y 3.526 millones de dólares en diciembre y enero, en lo que fue el mayor nivel de la actual gestión.

Además, desde octubre los créditos en dólares otorgados por los bancos crecieron 1.201 millones de dólares. Este aumento reavivó el debate sobre flexibilizar su acceso, hoy limitado a quienes generan ingresos en moneda extranjera.

De acuerdo con CREA: "En lo inmediato tanto en el crédito bancario en dólares como en las obligaciones negociables terminan abasteciendo al mercado de cambios, dado que las empresas van liquidando las divisas obtenidas para financiar sus gastos en pesos".

Con tasas en pesos que se ubican por encima de la trayectoria del tipo de cambio pero por debajo de la inflación, el financiamiento en dólares aparece para el sector agropecuario relativamente más atractivo, aún con tasas de 9-10%. En producciones como ganadería y lechería, la conveniencia dependerá de la evolución esperada de precios, en un contexto donde el ganado corrige al alza y la leche aún permanece rezagada frente a la inflación .

El frente inflacionario vuelve a convertirse en el principal desafío de la macroeconomía argentina. Aunque el dólar se mantiene estable y el crédito muestra dinamismo, la persistencia de subas mensuales en torno al 3% erosiona ingresos y condiciona expectativas. Para el agro, que combina decisiones productivas y financieras de mediano plazo, la evolución de precios es determinante para evaluar endeudamiento, inversión y estrategia comercial en los próximos meses.

