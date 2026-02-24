Intensa promoción de Turismo La Pampa en Río Negro

En el marco de la Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca, Río Negro; la Secretaría de Turismo de La Pampa marcó presencia con un stand promocional ante miles de visitantes que recorrieron el predio rionegrino.

24 de Febrero de 2026 13:01hs

Por Ricardo Seronero

El espacio no solo sirvió como vidriera institucional, sino como un punto de encuentro directo entre el público rionegrino y los referentes de la zona ribereña pampeana, quienes se hicieron presentes especialmente debido a la cercanía geográfica entre ambas regiones.

El Río Colorado como eje central: Gobernador Duval y Casa de Piedra estuvieron presentes en un trabajo conjunto y territorial, ambas localidades se hicieron presentes en el stand y asumieron un rol protagónico en la atención al público.

Irma Zapata de Casa de Piedra y Ailén Suarez de Gobernador Duval repartieron folletería específica explicando detalladamente a cada visitante las bondades de sus destinos. Se puso especial énfasis en la cercanía geográfica, posicionando a estas localidades como la opción ideal para escapadas de fin de semana. El contacto "cara a cara" permitió que el turista rionegrino conociera de primera mano la oferta de servicios, la infraestructura y las actividades recreativas que ofrecen estas villas turísticas a la vera del río.

La presencia pampeana en la edición 2026 de la fiesta tuvo como objetivo principal consolidar a la provincia no sólo como un lugar de paso, sino como un destino con identidad propia. Entre los puntos más consultados por el público se encontraron:

· Parque Nacional Lihué Calel: El emblema de la biodiversidad pampeana y sus senderos históricos.

· Zona Ribereña del Río Colorado: Debido a la cercanía con Río Negro, localidades como Gobernador Duval y Casa de Piedra despertaron gran interés como opciones de escapadas de fin de semana.

·Turismo de espectáculo y Naturaleza: Las consultas se centraron fuertemente en las fechas del Turismo Carretera (TC) y la temporada de Avistaje de Ciervos en Brama en la Reserva Provincial Parque Luro.

·Sabores Pampeanos: Los vinos de la provincia y los productos regionales fueron también los grandes protagonistas de las consultas gastronómicas.

Estas acciones permiten fortalecer el posicionamiento de la marca provincial, generar vínculos con operadores turísticos de la Patagonia Norte y captar la atención de familias que buscan alternativas de escapadas de fin de semana o vacaciones de invierno.



