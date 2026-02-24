Farmacéuticos: el "incumplimiento en los cronogramas de pago" puede causar "una emergencia prestacional y sanitaria"

"Las farmacias tienen pagos semanales a las droguerías, con plazos de 15 días. Pero por otro lado recibe los pagos de las obras sociales a 60 días o más. Las farmacias no pueden ser las que sostengan el todo sistema", resaltó Alejandra Gómez. "La obra social que más afecta es PAMI. Y es el que condiciona a la farmacia principalmente. No ha habido un cese de pagos, pero sí un incumplimiento de cronogramas que vienen desde 2018", consignó la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina.

24 de Febrero de 2026 12:37hs

