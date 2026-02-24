Consumo: "Cada vez nos alcanza menos y esto va a seguir así", porque "se pisan los ingresos para bajar la inflación"

"Este índice de inflación le sirve para la macroeconomía, pero a nosotros no nos sirve. Aunque también diría números de inflación no controlados, porque se les está escapando de vuelta", alertó Claudio Boada. "Al principio se redujo todo lo suntuario. Después ya se empezó a consumir menor cantidad de alimentos. Como consecuencia, aparece el sobreendeudamiento. Se responsabiliza a la gente por decir que no hay educación financiera. Pero es consecuencia de que la persona dice 'O tarjeteo o no como'", graficó el referente de la Unión de Usuarios y Consumidores

24 de Febrero de 2026 08:31hs

