Cayeron más de 80 milímetros por la noche y hubo anegamientos en el área metropolitana

El fenómeno siguió a una jornada de altas temperaturas, y las precipitaciones continuarán durante el día según el pronóstico oficial.

24 de Febrero de 2026 10:15hs

Un temporal intenso azotó la madrugada de este martes el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Provocó lluvias abundantes y tormentas eléctricas que generaron anegamientos en varios barrios. El fenómeno siguió a una jornada de altas temperaturas, y las precipitaciones continuarán durante el día según el pronóstico oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró más de 80 milímetros de agua en pocos minutos en algunos sectores. Inundaciones repentinas afectaron zonas porteñas como Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo, Liniers y Barracas. El sur del Conurbano sufrió lo peor, con complicaciones en Lanús, Lomas de Zamora y Valentín Alsina. Además, partidos del norte y oeste como San Martín, Tres de Febrero y Vicente López reportaron calles anegadas y demoras vehiculares.

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en el AMBA. La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40% y el 70% durante la jornada. La máxima alcanzará los 32°, con ráfagas del este de hasta 50 km/h por la noche.

Desde el miércoles mejorarán las condiciones gradualmente, con descenso de temperaturas y sol. Las marcas rondarán entre 17° y 26°. El jueves y viernes se mantendrán estables, con nubosidad variable. En paralelo, el SMN advirtió vientos intensos en el sur bonaerense y Patagonia, con ráfagas de hasta 80 km/h en Bahía Blanca y Carmen de Patagones, y más de 90 km/h en el este de Río Negro, oeste de Chubut y Santa Cruz. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre.