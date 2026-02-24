Al menos 20 muertos y 400 desplazados por fuertes lluvias en Minas Gerais

Los bomberos buscan a decenas de desaparecidos. La alcaldía de Juiz de Fora reportó 20 deslizamientos de tierra tras la tormenta del lunes. Febrero acumula 584 milímetros de lluvia, el doble de lo esperado y el mes más lluvioso de la historia local.

24 de Febrero de 2026 11:39hs

Al menos 20 personas murieron en Minas Gerais, sureste de Brasil, por fuertes lluvias que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Decenas están desaparecidas y más de 400 abandonaron sus hogares. El municipio de Juiz de Fora registró 16 muertos, mientras que Ubá sumó cuatro.

Los bomberos buscan a decenas de desaparecidos, confirmó un portavoz. La alcaldía de Juiz de Fora reportó 20 deslizamientos de tierra tras la tormenta del lunes. Febrero acumula 584 milímetros de lluvia, el doble de lo esperado y el mes más lluvioso de la historia local.

El barrio Parque Burnier sufrió los peores daños, con 17 desaparecidos que incluyen más de cinco niños. Nueve personas fueron rescatadas con vida. El río Paraibuna y sus arroyos se desbordaron, cerraron puentes y un paso subterráneo, y derribaron árboles que aíslan barrios del centro.

La alcaldesa Margarida Salomão (PT) publicó un video en redes con el reporte de deslizamientos. Los sobrevivientes rescatados llegaron al Hospital de Emergencias (HPS). El pronóstico anuncia más lluvias en la región accidentada, cerca de Río de Janeiro, y las autoridades mantienen la alerta.