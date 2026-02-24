A meses del Mundial, Hakimi enfrenta un juicio por violación

La jueza instructora aceptó la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, que pide hasta 15 años de cárcel. La denuncia la presentó una joven de 24 años en febrero de 2023, tras un encuentro en casa del lateral derecho del París Saint Germain.

24 de Febrero de 2026 12:00hs

Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain, enfrentará juicio por violación. La jueza instructora aceptó la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, que pide hasta 15 años de cárcel. La denuncia la presentó una joven de 24 años en febrero de 2023, tras un encuentro en su casa de Boulogne-Billancourt.

La joven conoció al futbolista marroquí por Instagram y llegó en un Uber que él pidió. Acusó a Hakimi de besarla sin consentimiento, tocarla y penetrarla con los dedos pese a su rechazo. Envió un mensaje de auxilio a una amiga, quien la ayudó. La fiscalía consideró sólido su relato.

Hakimi niega las acusaciones y admite solo abrazos y besos consentidos. Su abogada, Fanny Colin, alega un intento de chantaje y critica a la denunciante por rechazar exámenes médicos, pruebas de ADN y peritajes telefónicos. El juez lo dejó libre con restricción de contacto, pero sin retirar el pasaporte.

La decisión impactó en la concentración del PSG antes del partido de vuelta contra Mónaco por la Champions League. Hakimi publicó en X que una simple acusación basta para un juicio, aunque todo demuestra su falsedad. El tribunal criminal parisino aún no fijó la fecha del proceso.