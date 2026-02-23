Sonia Alesso: ”La Ley de Libertad Educativa tiende a destruir la educación pública en la Argentina”

La secretaria general de CTERA ratificó el paro nacional docente para el 2 de marzo. Será "con movilizaciones en todo el país, reclamando, la paritaria, el aumento de salarios, las condiciones de trabajo, la formación docente. Hoy el promedio salarial de un docente de la Argentina es de $800.000. Muchos docentes están endeudados. La inversión educativa nacional ha caído fuertemente. Preocupa la formación de los nuevos docentes, hoy muchos no eligen la profesión docente porque ganan más en un comercio", fueron otros conceptos de Alesso.

23 de Febrero de 2026 10:55hs

