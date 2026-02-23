Paro nacional docente: varios gremios provinciales se suman a la huelga convocada por Ctera

El sindicato reclama la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial por encima de la inflación.

23 de Febrero de 2026 08:42hs

La Ctera resolvió un paro nacional docente de 24 horas para el 2 de marzo. El sindicato reclama la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial por encima de la inflación. La medida forma parte de un plan de acción con movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

Agmer, gremio base de la Ctera en Entre Ríos, se plegará a la huelga, lo mismo que el UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba). El congreso extraordinario de la Ctera también exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del FONID. Los dirigentes rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa e impulsarán acciones en marzo para informar sobre sus efectos en la educación pública.

Sindicatos educativos de la CGT, como UDA y CEA, advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 corre riesgo sin paritarias. Denunciaron recortes presupuestarios históricos en educación y la derogación de normativas que garantizaban inversión en el sistema. El salario mínimo docente se encuentra en niveles de indigencia, según los gremios.

Los sindicatos CGT anticiparon su rechazo al proyecto de Libertad Educativa por su impacto negativo en la calidad educativa. Insistieron en que la paritaria es una herramienta de diálogo para resolver conflictos laborales y salariales. El Gobierno debe convocar la discusión en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075.



