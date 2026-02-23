Operan por décima vez a Bastián Jerez

La válvula colocada en su cerebro no drena lo suficiente, según confirmaron sus familiares.

23 de Febrero de 2026 11:46hs

Este lunes someterán por décima vez a cirugía a Bastián Jerez, un niño de 8 años internado desde el 12 de enero a causa de un incidente de tránsito en la costa bonaerense. La válvula colocada en su cerebro no drena lo suficiente, según confirmaron sus familiares. La madre, Macarena Collantes, compartió la primera imagen del pequeño en el hospital a través de su cuenta de Instagram.

Este mediodía, Bastián ingresa nuevamente al quirófano. Los médicos constataron que la válvula falla en su función. Además, el niño produce más líquido cefalorraquídeo de lo normal, lo que complica su avance en la recuperación.

El menor sufrió heridas graves tras un choque en La Frontera, hace un mes y medio. Viajaba en un UTV que colisionó contra una camioneta. Macarena Collantes reiteró su pedido de cadenas de oración por la salud de su hijo.

La madre declarará el 3 de marzo en la causa judicial. Esta investiga las circunstancias del accidente, donde el niño iba en la parte trasera del utilitario junto a su padre. Las pericias toxicológicas revelaron alcohol en sangre de ambos conductores, imputados por las lesiones graves, aunque el padre, Maximiliano Jerez, dio negativo.