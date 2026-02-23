Murió Jorge Chemes

El dirigente agropecuario y político falleció en su domicilio de Paraná a los 64 años. Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras descansaba.

23 de Febrero de 2026 12:26hs

Sorpresivamente, murió el dirigente agroindustrial y político Jorge Chemes. El dirigente entrerriano falleció en su domicilio de Paraná a los 64 años. Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras descansaba.

Chemes construyó su liderazgo en el interior productivo entrerriano. Productor tambero de origen, presidió la Sociedad Rural de Nogoyá y fundó CREA Nogoyá. También encabezó la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) por dos mandatos, y ocupó roles en la Cámara de Productores Lácteos y CREA regional.

Ganó visibilidad nacional durante el conflicto por las retenciones móviles, como referente de las protestas rurales entrerrianas. Posteriormente, fue diputado nacional por la UCR entre 2009 y 2013. Integró comisiones agropecuarias y promovió proyectos en defensa de productores.

En 2019 asumió la presidencia de CRA por unanimidad, tras ser vicepresidente. Integró la Mesa de Enlace con SRA, FAA y CONINAGRO en el gobierno de Alberto Fernández. La SRA expresó su “más profundo pesar” y resaltó su defensa del productor y el federalismo. FAA lo recordó como “dirigente querido y respetado”. CONINAGRO valoró su aporte al trabajo conjunto. CARBAP destacó su “firme defensa de los productores y vocación de servicio”. IPCVA lo definió como “referente indiscutido” en la promoción de la carne argentina.