La Hoya inició una preventa exclusiva de pases de esquí para la Temporada de Nieve 2026

Desde el 20 de febrero, el Centro de Esquí La Hoya ofrece un pase flexi de 5 días a 400.000 pesos. La promoción estará disponible hasta el 20 de marzo en la web www.skilahoya.com

23 de Febrero de 2026 11:17hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informa que La Hoya tendrá una preventa exclusiva para la temporada de nieve 2026.

En este marco, a partir del 20 de febrero y durante 30 días, desde la web oficial se puede adquirir un pase flexi (con la posibilidad de utilizar el acceso de forma alternada o consecutiva) de 5 días a un precio 400.000 pesos, y chipcards con un valor de 7.000 pesos.

Se trata de una promoción que es solo válida para la Temporada 2026 de esquí y está disponible en www.skilahoya.com

El lanzamiento del beneficio fue confirmado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, al compartir el viernes pasado una conferencia de prensa junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y la presidente de la Cámara de Turismo de Chubut, Griselda Boyraz.

Impulso a la Temporada de nieve 2026

Esta acción forma parte de una política integral impulsada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, que concibe al turismo como motor de desarrollo económico y social. En ese marco, se dispuso que el Centro de Esquí La Hoya pase a ser fiscalizado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, fortaleciendo la planificación, el control y la articulación estratégica de uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

El ministro Lapenna destacó que “la preventa 2026 marca el inicio de una temporada que proyectamos con mucha expectativa y planificación. La decisión de que La Hoya esté bajo la órbita del Ministerio nos permite integrar promoción, fiscalización y desarrollo en una misma estrategia, garantizando más calidad y mayor impacto positivo en la economía”.

De cara a la temporada 2026, el Gobierno provincial proyecta una agenda de promoción específica para el producto nieve, articulando acciones con el sector privado, operadores turísticos y prestadores locales.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590