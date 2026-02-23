El Carnaval Artesanal de Lincoln, la fiesta más creativa del país

Al noroeste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Lincoln fue nuevamente el epicentro del festejo del “rey Momo” con unas 130 mil personas que disfrutaron un carnaval que destaca por su creatividad, los detalles de sus motivos y un desfile impecable. Asimismo, la celebración carnestolenda propuso una serie de shows musicales con bandas y artistas de diferentes géneros: La Kermesse, Mario Luis, Valentina Márquez, Rusherking, Max Carra y Los Caligaris. "El Carnaval Artesanal de Lincoln brilló durante seis noches vibrantes" sostuvo el intendente Salvador Serenal.

23 de Febrero de 2026 11:50hs

Por Ricardo Seronero

El Carnavalincoln 2026, marca registrada de un evento que no tiene comparación, cumplió con todas sus promesas y ofreció seis noches inolvidables donde la cartapesta, entre más de 120 motivos. El evento organizado por la Municipalidad de Lincoln, mediante la Agencia Municipal de Carnaval, destacó con sus figuras de gran tamaño, impactantes por su brillo y color.

Al noroeste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Lincoln fue el epicentro del festejo del “rey Momo” con unas 130 mil personas que disfrutaron un carnaval que destaca por su creatividad, los detalles de sus motivos y un desfile impecable. Asimismo, la celebración carnestolenda propuso una serie de shows musicales con bandas y artistas de diferentes géneros: La Kermesse, Mario Luis, Valentina Márquez, Rusherking, Max Carra y Los Caligaris.

Con un excelente marco de público que acompañó cada noche de desfile, Lincoln volvió a vibrar con la potencia de su carnaval artesanal. Carrozas, máscaras sueltas, cabezudos, minicarrozas y atracciones mecánicas desfilaron sobre el recorrido “Enrique Urcola”, emblema de la técnica de la cartapesta que tanta popularidad ha dado a esta fiesta carnestolenda que cuenta con 137 años de historia y casi 100 con la producción de carrozas que comenzó con el papel y engrudo. Además, comparsas, batucadas, carros musicales y otros motivos que ingresan con formas innovadoras animaron un desfile que tuvo un promedio de cuatro horas o más de extensión.

En relación a la performance demostrada durante los dos fines de semanas, el gerente de la Agencia Municipal de Carnaval, Leonardo Michelli se mostró muy conforme. “Hemos visto un carnaval con muy buenos motivos, con un salto de calidad en lo que respecta a comparsas, batucadas y carros musicales; y en lo que es cartapesta con trabajos admirables de nuestros artesanos”, resaltó el funcionario. Y agregó que, esta edición del Carnavalincoln “está entre las mejores de los últimos años, podría decir que estuvo 9 puntos, estamos muy conformes con el espectáculo que se vio cada noche”.

Impacto Turístico

En promedio, durante ambos fines de semanas se registró mayor cantidad de visitantes que en la edición 2025 del carnaval. En particular, el segundo fin de semana (feriados de carnaval) fue un lleno total en lo que respecta a la capacidad de plazas hoteleras (en la ciudad cabecera, Roberts, Pasteur), hospedajes particulares, casas de alquiler temporario, bungalows y camping municipal, devolviendo una postal magnífica en lo que respecta al movimiento turístico.

Nuevas embajadoras

Como cada año, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal volvió a elegir a tres “embajadoras” que serán las responsables de representar los atributos de la máxima fiesta de todos los linqueños. Así, la Embajada Cultural del Carnaval Artesanal quedó a cargo de las flamantes jóvenes electas para esta misión: Julieta Dorronzoro, Pierina Caranti y Mía Canasaro.

Para todo el país

Una vez más, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal pudo mostrar al país la singularidad de esta fiesta a través del ciclo de festivales “Se siente Argentina”, con transmisión en vivo durante el lunes 16 de febrero y otras cinco emisiones especiales en diferido que sirvieron para dar a conocer la forma en que Lincoln celebra las fechas carnestolendas. Además AM 590 Radio Continental con el programa "Sentí Argentina" transmitió en vivo desde la ciudad de Lincoln el comienzo del carnaval 2026.

Ganadores

Este viernes por la tarde, a través de las redes oficiales de “Carnavalincoln”, se darán a conocer los resultados de la competencia para cada una de las categorías que, en esta edición 2026, convocó a más de 120 motivos.

