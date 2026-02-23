DT de Gimnasia de Chivilcoy: "Para nosotros es cerrar un año brillante, hace un año estábamos jugando la liga"

"Los jugadores están todos con la ansiedad de este partido (con Boca Juniors por la Copa Argentina, en Salta, con transmisión de Continental). Estos días, en los entrenamientos, se cuidaban porque nadie quiere faltar a este partido. Si vos me hablás de la teoría, seguramente hay diferencia de tres o cuatro goles. Si vos me hablás en la práctica, somos once contra once. Hay que bajar el margen de error a cero, porque estos jugadores te lo cobran. Desde que ascendimos al Argentino A, la mayoría de los jugadores se dedican sólo al fútbol pero algunos tienen otro trabajo", explicó Alberto Salvaggio

23 de Febrero de 2026 13:13hs

Escuchar