Detectan un caso de influenza aviar H5 en General Madariaga

El SENASA confirmó el caso en la Reserva Laguna La Salada Grande y aclaró que no compromete el estatus sanitario del país.

23 de Febrero de 2026 13:07hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres en el partido de General Juan Madariaga, en la provincia de Buenos Aires.

El diagnóstico se realizó tras analizar muestras tomadas en la Reserva Laguna La Salada Grande, luego de que se registraran mortandades y signos compatibles con la enfermedad en gaviotas capucho café, cisnes coscoroba y cisnes de cuello negro.

Desde el organismo sanitario destacaron que, al tratarse de aves silvestres, el hallazgo no afecta el estatus de la Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad, condición autodeclarada en septiembre de 2025, ni tampoco las operaciones comerciales.

No obstante, el Senasa instó a los productores avícolas a reforzar las medidas de bioseguridad, higiene y manejo sanitario establecidas en la normativa vigente para reducir el riesgo de ingreso del virus a los establecimientos productivos.

Asimismo, recomendó a los tenedores de aves de traspatio mantenerlas en espacios protegidos, evitar el contacto con fauna silvestre, utilizar indumentaria exclusiva para el manejo y desinfectar periódicamente instalaciones y equipos.

El organismo recordó que la notificación inmediata ante sospechas es clave para una detección temprana y una rápida contención, con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad en el territorio.

Fuente: Revista Chacra