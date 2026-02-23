Astroturismo: Se realizó la segunda edición de “Camino a las Estrellas”

Más de 150 personas participaron de la segunda edición de la propuesta que combina naturaleza, historia regional y observación astronómica en el norte neuquino.

23 de Febrero de 2026 11:09hs

Por Ricardo Seronero

En el Área Natural Protegida Los Bolillos, en el norte de la provincia del Neuquén, se realizó el sábado 21 de febrero la segunda edición de “Camino a las Estrellas”, una propuesta que integra trekking interpretativo, puesta en escena histórica y astroturismo en uno de los cielos más limpios del país.

La actividad, impulsada por la Comisión de Fomento de Varvarco, convocó a 150 personas provenientes de distintos puntos de la provincia. La experiencia combinó un recorrido de baja dificultad por el área protegida con estaciones teatralizadas que recrearon episodios de la historia local, junto a instancias de divulgación científica y observación astronómica.

El gobernador Rolando Figueroa se acercó al cierre de la jornada para compartir la llegada con los participantes, en una actividad que consolida al Alto Neuquén como escenario de propuestas innovadoras vinculadas al turismo de naturaleza y al conocimiento científico.

Naturaleza, historia y divulgación científica

El trekking interpretativo incluyó recreaciones sobre antiguas viviendas de la zona, relatos vinculados a los Pincheira, referencias al cementerio de la peste amarilla y al emblemático Arco del Amor, integrando paisaje, geología y memoria regional.

En paralelo, la propuesta de astroturismo ofreció dos momentos de observación del cielo. Durante el día, se realizó una exploración del Sol y la Luna con telescopios de alta tecnología y filtros especiales, acompañada de explicaciones científicas sobre los fenómenos observados.

Por la noche, entre el final de la caminata y el inicio de la escena teatral en Los Bolillos, se desarrolló una observación guiada a simple vista con punteros láser para identificar distintos cuerpos celestes. Los asistentes pudieron reconocer los planetas Júpiter y Saturno, estrellas como Sirius y Canopus, y constelaciones como la Cruz del Sur, Orión, Tauro y Géminis, además de apreciar la Luna en fase creciente.

Impacto local y consolidación del producto turístico

El presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Ulises Herrera, destacó el impacto de la iniciativa: “Es realmente muy importante para nosotros poder reunir el paisaje, la geología y la historia de este lugar. La cantidad de inscriptos superó nuestras expectativas. Hoy el 80% de los que participan están consumiendo y generando un ingreso en la localidad”.

Los participantes también valoraron la experiencia. Una turista expresó: “La verdad que una experiencia hermosa. Nunca había venido a Los Bolillos de noche, es algo totalmente diferente, con un cielo totalmente estrellado y el atardecer reflejando la luz en las formaciones”. Otro asistente señaló: “Esta experiencia es un espectáculo, muy bien organizada, todas las estaciones y la recreación de la historia, fabuloso todo”.

“Camino a las Estrellas” se consolida como una propuesta que articula turismo, ciencia y cultura, fortaleciendo el desarrollo local y poniendo en valor el cielo del Alto Neuquén como recurso estratégico para el astroturismo provincial.

