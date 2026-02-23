Asesinaron a una joven de diez puñaladas: detuvieron al agresor

El crimen ocurrió en Manuel Andrada al 100, en el barrio La Unión, a metros del Lomas Athletic Golf Club. Cámaras de seguridad captaron el ataque y propiciaron la detención. Se descarta que el móvil fuera un robo.

23 de Febrero de 2026 13:33hs

Malena Maidana, de 26 años, murió apuñalada al menos diez veces en una calle de Ezeiza este domingo cerca de las 22.30. El crimen ocurrió en Manuel Andrada al 100, en el barrio La Unión, a metros del Lomas Athletic Golf Club. Un vecino llamó al 911 y los policías encontraron el cuerpo boca abajo en un charco de sangre, con heridas en la espalda, cuello y nuca, todas por detrás.

Cámaras de seguridad de casas cercanas captaron el ataque. Una grabó al homicida caminando tranquilamente antes de que pasara la víctima segundos después; los investigadores creen que él la esperó. Otra cámara registró los gritos desgarradores de Malena durante la agresión, aunque no mostró la escena. Las autoridades descartaron el robo como móvil y apuntan a causas personales o al perfil psicológico del agresor.

La Policía detuvo este lunes a Nahuel de LH, de 22 años, en un allanamiento en Alberti al 100, el mismo barrio. Secuestraron cuchillos de su casa, ropa y zapatillas con manchas de sangre, aunque lavadas. Él fue identificado por las cámaras. La UFI N°3 de violencia de género, a cargo de María González, tomó la investigación tras la intervención inicial de la UFI N°1 de Ezeiza.

Andrés, padre de la víctima, reveló que Malena deja un hijo de 3 años, que ese fin de semana estaba con su padre. Además, denunció el faltante de su iPhone 16, hallado en poder de una enfermera de 54 años que acudió al lugar; la mujer quedó aprehendida por hurto.