Al menos 14 muertos y 45 heridos por la ola de violencia en México

23 de Febrero de 2026 08:28hs

Se mantiene la ola de violencia en México. Hay al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del capo narco "el Mencho". Hubo incidentes en 13 de los 32 estados de ese país. Entre las víctimas fatales hay agentes de la Guardia Nacional.

Por el nivel de violencia desatado en las calles, las universidades dan clases virtuales. Se trata de los distintos planteles de la Universidad Nacional, la de Guadalajara y la Universidad Autónoma de México. Comunicaron que la implementación de esta modalidad tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de estudiantes y docentes.

La violencia se concentró sobre todo en los municipios de Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán y Puerto Vallarta, aunque en la región metropolitana de Guadalajara también hubo balaceras contra miembros de la Guardia Nacional y policías estatales.

El Gobierno de Milei les recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Jalisco tras la muerte de “el Mencho”. A través de un comunicado, la Cancillería recomendó no hacer viajes a la zona de conflicto a menos que no sea necesario. Además "a quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, y seguir las indicaciones de las autoridades locales".