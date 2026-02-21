La Konga y Flor Álvarez Llegan al Me Encanta Bolívar 2026

El Municipio de Bolívar anunció una nueva edición de Me EnCanta Bolívar 2026, la fiesta del centro de la Provincia que se realizará en el Parque Municipal Las Acollaradas, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad. El intendente Bali Bucca destacó la importancia de seguir impulsando eventos gratuitos y abiertos que promuevan el acceso a la cultura, el deporte, el encuentro familiar y el desarrollo turístico y económico local.

21 de Febrero de 2026 10:05hs

Por Ricardo Seronero

La propuesta tendrá lugar durante dos noches. El sábado 28 de febrero, el escenario principal recibirá a Flor Álvarez y OWIN, la voz del perreo, con una noche pensada para disfrutar, bailar y compartir.

En tanto, el domingo 1 de marzo, el cierre del festival estará a cargo de La Konga, una de las bandas más convocantes del país, que llegará a Bolívar con todo su repertorio.

Además de los shows principales, Me EnCanta Bolívar 2026 contará con la participación de artistas locales, reafirmando el acompañamiento del Municipio a la cultura y al talento bolivarense. El predio ofrecerá también patio gastronómico, paseo de artesanos, manualistas y emprendedores, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad y visitantes de la región.

En el mismo marco de celebración, el sábado 28 de febrero se realizará la Maratón Me EnCanta Bolívar 2026, con largada a las 18h desde el Natatorio Municipal, dentro del Parque Las Acollaradas.

La competencia contará con dos distancias: 5K (2 vueltas al circuito) y 10K (4 vueltas). En la categoría 10K se entregarán premios en efectivo para damas y caballeros en clasificación general y mejores tiempos.

La carrera se desarrollará íntegramente en el Parque Municipal Las Acollaradas, integrando deporte y celebración en un mismo fin de semana que convocará a atletas, familias y visitantes.

El intendente Bali Bucca destacó la importancia de seguir impulsando eventos gratuitos y abiertos que promuevan el acceso a la cultura, el deporte, el encuentro familiar y el desarrollo turístico y económico local.

Me EnCanta Bolívar se consolida así como una de las principales celebraciones de la ciudad, una fiesta popular que invita a vecinos, vecinas y a toda la región a ser parte de un aniversario que se vive con música, identidad y comunidad.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590