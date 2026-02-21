La Konga y Flor Álvarez Llegan al Me Encanta Bolívar 2026

Por Ricardo Seronero
La propuesta tendrá lugar durante dos noches. El sábado 28 de febrero, el escenario principal recibirá a Flor Álvarez y OWIN, la voz del perreo, con una noche pensada para disfrutar, bailar y compartir.
En tanto, el domingo 1 de marzo, el cierre del festival estará a cargo de La Konga, una de las bandas más convocantes del país, que llegará a Bolívar con todo su repertorio.
Además de los shows principales, Me EnCanta Bolívar 2026 contará con la participación de artistas locales, reafirmando el acompañamiento del Municipio a la cultura y al talento bolivarense. El predio ofrecerá también patio gastronómico, paseo de artesanos, manualistas y emprendedores, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad y visitantes de la región.
En el mismo marco de celebración, el sábado 28 de febrero se realizará la Maratón Me EnCanta Bolívar 2026, con largada a las 18h desde el Natatorio Municipal, dentro del Parque Las Acollaradas.
La competencia contará con dos distancias: 5K (2 vueltas al circuito) y 10K (4 vueltas). En la categoría 10K se entregarán premios en efectivo para damas y caballeros en clasificación general y mejores tiempos.
La carrera se desarrollará íntegramente en el Parque Municipal Las Acollaradas, integrando deporte y celebración en un mismo fin de semana que convocará a atletas, familias y visitantes.
El intendente Bali Bucca destacó la importancia de seguir impulsando eventos gratuitos y abiertos que promuevan el acceso a la cultura, el deporte, el encuentro familiar y el desarrollo turístico y económico local.
Me EnCanta Bolívar se consolida así como una de las principales celebraciones de la ciudad, una fiesta popular que invita a vecinos, vecinas y a toda la región a ser parte de un aniversario que se vive con música, identidad y comunidad.
