Un joven motociclista mató a golpes a un automovilista, tras una discusión de tránsito

Darío Lau (54) encerró a Agustín Carozzo (25), y le dañó la moto. Carozzo rompió la ventana del vehículo y lo golpeó. Lau tomó un palo para defenderse, pero Carozzo lo desarmó, lo tiró al suelo y lo agredió con puñetazos hasta causarle la muerte.

20 de Febrero de 2026 11:40hs

Un motociclista de 25 años mató a golpes a un automovilista de 54 tras una discusión de tránsito en Ranelagh, Berazategui. El hecho ocurrió este jueves en la intersección de Avenida Agote y calle 366. Testigos grabaron el episodio y lo difundieron en redes.

El conflicto inició con un choque entre un Chevrolet Corsa y una Honda CBX 250. El conductor del auto, Darío Lau, encerró al motoquero, Agustín Carozzo, y le dañó la moto. Carozzo increpó a Lau, rompió la ventana del vehículo y lo golpeó mientras este permanecía en el asiento del conductor.

Lau tomó un palo para defenderse, pero Carozzo lo desarmó, lo tiró al suelo y lo agredió con puñetazos hasta causarle la muerte. Dos patrulleros y una ambulancia del SAME llegaron rápidamente al lugar. Los médicos constataron el fallecimiento de Lau en la escena.

La Policía Científica realizó las pericias y trasladó el cuerpo a la morgue judicial cerca de las 19 horas. Carozzo quedó detenido en la Seccional 2ª de Ranelagh, imputado por homicidio. La causa avanza en la UFI N°1 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo.