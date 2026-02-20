Trump anticipó que revelará documentos clasificados ”sobre extraterrestres”

Horas antes, Trump criticó a Barack Obama por revelar datos clasificados sobre alienígenas en un podcast. Obama afirmó que los extraterrestres son reales, pero negó haberlos visto o que los guarden en el Área 51.

20 de Febrero de 2026 08:38hs

Donald Trump anunció que ordenará a las agencias federales de Estados Unidos publicar documentos clasificados sobre vida extraterrestre y ovnis. Él compartió la promesa en su red social Truth. El proceso incluirá archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), objetos voladores no identificados (UFO) y cualquier información relacionada. Trump dirigió la orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a otros departamentos relevantes.

Horas antes, Trump criticó a Barack Obama por revelar datos clasificados sobre alienígenas en un podcast. Obama afirmó que los extraterrestres son reales, pero negó haberlos visto o que los guarden en el Área 51. Él descartó instalaciones subterráneas, e ironizó al respecto que, si así fuera, estaríamos hablando de una conspiración que deja afuera al mismo presidente. Trump insistió en que Obama violó normas al divulgar esa información, aunque evitó confirmar la existencia de alienígenas.

Obama respondió en un comunicado para calmar el debate. Él reconoció que el vasto universo hace probable la vida extraterrestre, pero señaló las enormes distancias entre sistemas solares. Durante su presidencia, no encontró evidencia de contactos alienígenas. Sus palabras generaron revuelo en redes sociales y avivaron expectativas entre creyentes en vida fuera de la Tierra.

Trump evadió detalles sobre cómo o cuándo desclasificará los archivos, pero sugirió que podría ayudar a Obama con la publicación. No queda claro si cumplirá la promesa, ni si busca distraer de temas como el caso Epstein, en cuyos documentos judiciales aparece como la persona más nombrada, en muchos casos acusándolo de cometer crímenes horrendos contra menores de edad.