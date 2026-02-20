Paritarias: gremios docentes bonaerenses confirman paro para el 2 de marzo

La decisión se consolidó tras el anuncio inicial de la Federación de Educadores Bonaerenses, que convocó la huelga y fue acompañada luego por el resto de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

20 de Febrero de 2026 08:57hs

Todos los gremios docentes bonaerenses confirmaron su adhesión al paro convocado para el 2 de marzo, lo que retrasará el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. La medida se inscribe en un contexto de fuerte tensión salarial y de reclamos contra el Gobierno nacional, y afectará a millones de estudiantes que debían regresar a las aulas ese día.

La decisión se consolidó tras el anuncio inicial de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que convocó la huelga y fue acompañada luego por el resto de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Participarán el mayoritario Suteba, Udocba, AMET y SADOP, que agrupa a docentes de escuelas privadas. El conflicto se centra en la negociación paritaria provincial: los sindicatos rechazaron la propuesta del 3% para los sueldos de febrero presentada por la administración de Axel Kicillof, que consideran insuficiente frente a la inflación y a la pérdida salarial acumulada.

En las últimas horas, Suteba formalizó su adhesión al paro y sumó críticas a la gestión del presidente Javier Milei. Entre los reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un aumento del presupuesto educativo y la devolución de recursos que, según los gremios, la Nación adeuda a la provincia tras recortes de fondos. La huelga marcará un hecho inédito desde el inicio de la gestión de Kicillof, ya que será el primer paro en el arranque del ciclo lectivo en sus seis años de mandato y coincidirá con el acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense.

El Gobierno provincial mantiene abiertas las negociaciones salariales con el objetivo de limitar la protesta a una sola jornada. Fuentes oficiales reconocen restricciones presupuestarias por la reducción de transferencias nacionales y admiten que el margen para mejorar el 3% ofrecido es limitado, aunque evalúan alternativas como mejoras laborales para docentes y otras medidas para empleados estatales. Desde la Gobernación sostienen que necesitan alcanzar un acuerdo rápido para evitar que el conflicto se prolongue y para descomprimir otros reclamos sectoriales en un escenario de estrechez financiera.