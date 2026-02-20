La Corte Suprema estadounidense dictaminó que los aranceles punitivos de Trump son ilegales

El máximo tribunal determinó que el uso de Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional por parte del presidente Trump para gravar importaciones sin aprobación del Congreso invadió potestades que la Constitución le asigna al Poder Legislativo.

20 de Febrero de 2026 12:52hs

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes los aranceles generalizados que impuso el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La sentencia limita su autoridad ejecutiva y genera repercusiones para la economía mundial. Trump recurrió a esta ley para gravar importaciones sin aprobación del Congreso, pero la Corte confirmó que la Constitución reserva esa potestad al Legislativo.

Los aranceles forman parte central de la guerra comercial que Trump inició en su segundo mandato. Han alejado a socios comerciales clave, alterado mercados financieros y generado incertidumbre global. Economistas del Penn-Wharton Budget Model calculan que generaron más de 175.000 millones de dólares, aunque esa suma podría requerir reembolso tras la decisión judicial.

Trump defendió los gravámenes como esenciales para la seguridad económica del país. En noviembre, afirmó ante periodistas que sin ellos Estados Unidos sufriría abusos de naciones como China. Él se convirtió en el primer presidente en usar la IEEPA para aranceles, expandiendo así los límites de la autoridad ejecutiva en comercio e inmigración.

Otros aranceles de Trump, basados en leyes distintas, no se ven afectados por este fallo y representan un tercio de los ingresos totales. El Gobierno no ha divulgado datos precisos de recaudación desde diciembre, pero se esperaban billones de dólares en la próxima década para la mayor economía mundial.