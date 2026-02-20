La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía

Varias organizaciones estiman que más de 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, entre ellas extranjeros como los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani. La aprobación ocurrió en medio de una huelga de hambre de familiares.

20 de Febrero de 2026 08:17hs

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la Ley de Amnistía para presos políticos. Las negociaciones duraron dos semanas y se mantuvieron desacuerdos sobre el alcance de la medida. Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos expresaron dudas respecto deactivistas y opositores, incluidos muchos en el exilio.

Aún no se sabe si la ley beneficiará a la líder opositora María Corina Machado. Ella recibió recientemente el Premio Nobel de la Paz y reside en Estados Unidos. La iniciativa, llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la impulsó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Rodríguez asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a inicios de enero.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de la mandataria, habló con la prensa tras la aprobación. "Ojalá esta actitud y disposición sirvan de auspicio para un nuevo tiempo político en el país", expresó. Varias organizaciones estiman que más de 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, entre ellas extranjeros como los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La aprobación ocurrió en medio de una huelga de hambre de familiares. Ellos exigen la liberación de los detenidos que siguen en cárceles venezolanas.