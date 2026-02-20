General Pico: casi 200 despidos en un frigorífico y un reclamo sin respuesta

Cerca de 200 trabajadores recibieron telegramas de despido y se manifestaron frente a la planta en General Pico. El conflicto se enmarca en un Procedimiento Preventivo de Crisis y reabre interrogantes sobre el negocio frigorífico

20 de Febrero de 2026 14:57hs

Un grupo de trabajadores despedidos del Frigorífico General Pico protagonizó esta una manifestación frente a las puertas de la planta. El objetivo de los involucrados es visibilizar su reclamo por la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes y exigir respuestas claras tanto de la empresa como del sindicato que los representa.

Las desvinculaciones alcanzan a alrededor de 190 casos sobre un total de 580 empleados bajo convenio colectivo, lo que representa más de un tercio de la dotación. Las cartas de despido, enviadas en los últimos días, habrían aplicado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido de la indemnización ante una supuesta "falta o disminución de trabajo no imputable al empleador".

Durante la protesta, los ex operarios entregaron volantes para dar a conocer su situación y poner en evidencia la incertidumbre laboral y económica que atraviesan. Algunos denunciaron que, pese a los despidos, dentro de la planta continúan obras de mantenimiento, lo que pone en duda el argumento de crisis esgrimido por la empresa para justificar la reducción del 50% de las indemnizaciones.

Los trabajadores aseguraron que la indemnización debía haberse abonado a mediados de esta semana pero que hasta el momento no se ha hecho efectiva, y cuestionaron la forma en que se notificaron los despidos, en muchos casos mediante telegrama. También expresaron descontento con el rol del sindicato, al afirmar que no recibieron acompañamiento ni explicaciones claras durante el proceso. Al mismo tiempo que afirmaron que la cantidad de personas presentes se debía al miedo que tienen los ex trabajadores al gremio.

Además, en sus declaraciones los manifestantes señalaron irregularidades laborales previas, como atrasos en aportes previsionales y condiciones deficientes en el ambiente de trabajo. Con antigüedades que en varios casos superan los 10 años, muchos de los despedidos se ven obligados a buscar trabajos informales para poder sostener sus familias mientras esperan una resolución que les permita cobrar lo que les corresponde por ley.

Hasta el momento, no se informó una respuesta oficial detallada por parte de la empresa sobre los pasos a seguir tras el envío de los telegramas, ni una resolución definitiva por parte de la autoridad laboral respecto del Procedimiento Preventivo de Crisis que se tramita en el ámbito provincial.

La situación en el Frigorífico General Pico se da en un contexto más amplio de contracción de la actividad en la cadena de carnes bovinas, uno de los sectores productivos más relevantes de la economía argentina. Esta dinámica contribuye a intensificar el efecto socioeconómico de las desvinculaciones en localidades donde el frigorífico representa un empleador clave y motor económico, con repercusión directa sobre el desarrollo de la localidad.

En este sentido, los propios trabajadores señalaron que se vieron en la necesidad de recurrir a la Municipalidad en busca de algún tipo de asistencia. A la espera de una respuesta concreta sobre el pago de las indemnizaciones y la situación laboral de la planta, muchos de los damnificados debieron salir a buscar "changas" o trabajos temporarios para sostener a sus familias y afrontar los gastos cotidianos, en un contexto de marcada incertidumbre económica.

El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones administrativas y de las eventuales instancias de negociación entre la empresa, el gremio y la autoridad laboral. Mientras tanto, la situación mantiene en incertidumbre a casi 200 familias vinculadas a una de las plantas industriales más relevantes del norte pampeano y reabre el debate sobre la estabilidad del empleo en el eslabón frigorífico de la cadena bovina.