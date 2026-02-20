Final de la pretemporada de la F1: Ferrari rompe el crono, los cuatro grandes siguen arriba, Alpine se esperanza

A lo largo de estas semanas, sorprendió Red Bull, con su motor 'Ford' fabricado en Austria. El motor Mercedes ratificó un favoritismo que no es abismal y el motor Ferrari muestra las uñas también con Haas.

20 de Febrero de 2026 13:41hs

Charles Leclerc cerró la pretemporada de Fórmula 1 en Baréin como el piloto más rápido, al firmar el mejor tiempo del sexto y último día de ensayos. Ferrari concluyó los test con una imagen sólida y consistente, ratificada por el ritmo del monegasco y por un volumen de vueltas elevado en el SF?26. Mercedes, Red Bull y McLaren también se mantuvieron en la zona alta de la tabla, aunque con menos protagonismo puntual que la Scuderia en esta jornada final.

El W17 de Mercedes sufrió un problema mecánico durante la mañana, cuando el monoplaza de Andrea Kimi Antonelli se detuvo en la recta entre las curvas 10 y 11, limitando su trabajo en esa sesión. Por la tarde, George Russell recuperó ritmo y rodó de forma consistente, completando tandas largas que mostraron buena estabilidad del coche. El Williams de Carlos Sainz acumuló 141 vueltas en total, con tiempos discretos pero sin contratiempos relevantes, lo que priorizó el rodaje sobre el rendimiento puntual.

Aston Martin fue la gran decepción del día. El AMR26 de Lance Stroll sólo completó seis vueltas entre la mañana y la tarde, en línea con el plan de rodaje “muy limitado” anunciado por Honda tras el problema de batería que afectó al coche de Fernando Alonso. La escudería no pudo realizar tandas largas ni evaluar el comportamiento del monoplaza en condiciones de carrera, lo que confirma las dificultades de fiabilidad y de piezas que arrastra a dos semanas del Gran Premio de Australia.

En términos generales, Ferrari se mostró cómodo tanto en ritmo como en volumen de trabajo, con Leclerc firmando el mejor crono de la pretemporada y acumulando más de 120 vueltas en la jornada final. Haas se coló entre los cuatro primeros en la tabla de tiempos matutina, aunque sin alterar el orden competitivo de los cuatro equipos punteros. La pretemporada terminó con una imagen clara: Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren siguen como favoritos, mientras Aston Martin arranca la temporada con una base de datos muy reducida. También Williams tiene problemas que, admiten desde el equipo, no se solucionarán a corto plazo. En general, se prevé una mayor diferencia entre los equipos de la parrilla que en los últimos años del reglamento técnico anterior.