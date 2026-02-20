Ascienden a cuatro los muertos por la explosión de un camión de gas en plena autopista

La cifra de fallecidos por la explosión de un camión que transportaba gas en una autopista de Renca, en el noroeste de Santiago, ascendió a cuatro. Ocurrió este jueves en horas de la mañana en la ruta que une Renca con Quilicura y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital chilena.
El presidente Gabriel Boric, quien se encontraba en Rapa Nui, se refirió al siniestro y confirmó que, hasta el momento, se registran cuatro muertos. Destacó que no se han reportado daños comunitarios de mayor envergadura, aunque algunas esquirlas alcanzaron a tres empresas cercanas. También señaló que varias personas que viajaban en vehículos involucrados sufrieron heridas de gravedad y que el gobierno dará seguimiento continuo al caso.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó que la gran llamarada y el humo se originaron por una fuga de gas en el camión, que detonó sin que mediara un choque con otros vehículos. El fuego se extendió a la vía de tránsito, a varios automóviles que circulaban por la autopista y a un estacionamiento cercano, lo que complicó las labores de control y dejó decenas de vehículos afectados.?
Autoridades sanitarias y de emergencias informaron que, además de los cuatro fallecidos, hay al menos una decena de heridos, algunos en estado grave. El despliegue incluyó bomberos, Carabineros, personal de autopista y equipos médicos, que trabajaron durante varias horas para enfriar el tanque del camión y evitar nuevas explosiones. La investigación preliminar apunta a una pérdida de control del vehículo, posiblemente por exceso de velocidad, como origen del accidente.