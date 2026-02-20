Abel Furlán (UOM): "Planteamos un paro de 36 horas contra la reforma laboral"

"La desesperación porque el salario no alcanza atraviesa todos los sectores. Están queriendo que naturalicemos tener tres trabajos y ni siquiera podemos encontrar uno porque cierran empresas. En los últimos dos años se han cerrado 23 mil empresas, se han perdido 300 mil empleos formales. A eso no lo va resolver un proyecto de ley. Es un proyecto económico que destruye todo el entramado productivo", clamó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica.

20 de Febrero de 2026 10:40hs

