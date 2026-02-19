Un sismo de casi 5 grados sacudió a Mar del Plata

Tuvo epicentro en el Mar Argentino, a nueve kilómetros de profundidad. El movimiento, registrado entre el faro y Chapadmalal, fue percibido con intensidad en varios barrios de la ciudad balnearia.

Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter sacudió este jueves, a las 8:15, la zona sur de Mar del Plata, con epicentro en la costa del mar Argentino y a apenas nueve kilómetros de profundidad. El movimiento, registrado entre el faro y Chapadmalal, fue percibido con intensidad en varios barrios de la ciudad balnearia, generando inquietud entre los residentes.



Aunque la región bonaerense no se caracteriza por una alta actividad sísmica, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que se trató de un evento telúrico poco habitual para la zona, originado a escasa profundidad bajo el lecho marino. Esta característica, según los especialistas, explica la sensación de movimiento prolongado que reportaron numerosos testigos, a pesar de la magnitud moderada del evento.



El temblor sorprendió a los marplatenses en una jornada atípica, marcada por el paro general convocado por la CGT, lo que contribuyó a que las calles estuvieran relativamente vacías. Aun así, varias personas salieron de sus viviendas al percibir el movimiento, mientras el Inpres difundía los primeros datos técnicos y descartaba, hasta el momento, riesgos de réplicas significativas.