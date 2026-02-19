Reducción de faltas en el colegio: "Un chico que faltó más de lo que corresponde va a tener que recuperar saberes"

"Bajamos las faltas a veinte. Lo que hicimos fue salir de una lógica muy confusa, que era hablar de porcentajes. Pusimos mucha más claridad y hablamos de cantidad de días de ausencia. No podés sumar cinco faltas en el primer cuatrimestre en las secundarias que estén injustificadas. Ahora las justificadas no se computan. Tenemos un registro único de ausencias, con un sistema de alerta temprana que les avisará las familias", explicó la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel.

19 de Febrero de 2026 08:32hs

Escuchar