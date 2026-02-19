Internaron al 'Indio' Solari por un ACV

El músico, de 77 años de edad, atraviesa este episodio clínico bajo asistencia médica especializada y el resguardo de su entorno íntimo.

19 de Febrero de 2026 11:22hs

La salud de Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como "El Indio", genera preocupación en el ámbito cultural tras confirmarse su internación en un establecimiento médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta en la red social X, quien precisó: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV".

El músico, quien cuenta con 77 años de edad, atraviesa este episodio clínico bajo asistencia médica especializada y el resguardo de su entorno íntimo. Al respecto, el comunicador que dio a conocer la novedad añadió en su mensaje textual: "Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", al tiempo que expresó un deseo de "pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional" .

Figura central de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari es reconocido como uno de los compositores más influyentes de la música popular argentina. Su alejamiento de los escenarios desde 2017 no ha disminuido el impacto de su obra ni el interés del público y la prensa por su trayectoria, marcada por una poesía singular y una propuesta estética que transformó el rock en español.

Cabe recordar que este no es el primer desafío de salud que enfrenta el artista. En 2016, el propio Solari reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo cuya progresión describió en entrevistas posteriores como "muy jodida e invalidante", aunque matizó que accedía a tratamientos que le permitían paliar los síntomas.

Aquella condición motivó su retiro de las presentaciones en vivo y, desde entonces, el músico ha mantenido una vida reservada, dedicándose a la pintura y la escritura como formas de contención frente al avance del mal.