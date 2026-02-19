Internaron al 'Indio' Solari, pero su entorno desmiente que haya sufrido un ACV

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente", objetaron en un comunicado desde la cuenta oficial del músico, de 77 años, quien, según reza el mentado texto, se ha realizado "chequeos" por prescripción médica.

19 de Febrero de 2026 12:59hs

Desde la cuenta oficial del Indio Solari desmintieron que el músico haya sufrido un ACV. "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV".

"La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención tendría que estar puesta en otro lado", subrayaron los editores de la cuenta.

Esta mañana, generó gran preocupación la afirmación del periodista de chimentos Ángel de Brito, quien afirmó en su cuenta de X que el ex cantante de los Redondos había sufrido un ataque cerebro vascular. "Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", expresó de Brito, y deseó una "pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional" .

Figura central de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari es reconocido como uno de los compositores más influyentes de la música popular argentina. Su alejamiento de los escenarios desde 2017 no ha disminuido el impacto de su obra ni el interés del público y la prensa por su trayectoria, marcada por una poesía singular y una propuesta estética que transformó el rock en español.

En 2016, el propio Solari reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo cuya progresión describió en entrevistas posteriores como "muy jodida e invalidante", aunque matizó que accedía a tratamientos que le permitían paliar los síntomas. Aquella condición motivó su retiro de las presentaciones en vivo y, desde entonces, el músico ha mantenido una vida reservada, dedicándose a la pintura y la escritura como formas de contención frente al avance del mal.