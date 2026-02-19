Faevyt advierte sobre el impacto negativo del paro nacional en el sector turístico

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo manifiesta su profunda preocupación frente al paro total de actividades, una medida que impacta de forma directa y adversa en el normal desenvolvimiento del sector turístico y a toda la economía del país en general.

Por Ricardo Seronero

La decisión se produce en un contexto en el que la actividad venía de celebrar un fin de semana largo de Carnaval con niveles récord de movimiento turístico, ocupación e ingresos en destinos de todo el país, consolidando al turismo como uno de los principales dinamizadores de las economías regionales.

Este tipo de interrupciones afecta principalmente a los miles de pasajeros que tienen viajes programados, generando incertidumbre, cancelaciones y reprogramaciones imprevistas que alteran itinerarios, reservas y compromisos asumidos con anticipación. Detrás de cada traslado hay familias, trabajadores y turistas que organizan su tiempo y recursos con planificación previa.

Cada jornada sin actividad implica cancelaciones, reprogramaciones y pérdidas económicas concretas para miles de pymes turísticas.

Además, la decisión intempestiva de la medida afecta directamente la previsibilidad necesaria del sector para tomar decisiones, generando un gran perjuicio económico para solucionar los viajes afectados.

Desde FAEVYT reafirmamos la importancia de evitar medidas que perjudiquen a una industria estratégica para la economía nacional.

