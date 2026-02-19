Epstein Files: detuvieron al ex príncipe Andrés por posible filtración de información confidencial

La investigación se centra, entre otros aspectos, en denuncias que señalan que el financista, de nutridos y opacos vínculos con importantes políticos, empresarios, científicos y artistas, habría facilitado el traslado de una mujer al Reino Unido con el propósito de mantener un encuentro íntimo con Mountbatten Windsor.

Mientras en Estados Unidos la conmoción por la publicación de la mitad de los archivos sobre Jeffrey Epstein, incluso en su versión ultracensurada, no ha generado siquiera citaciones judiciales o aún del Congreso, en Europa no paran de conocerse renuncias, despidos y detenciones. La más reciente es la del ex príncipe Andrés, cuyo nombre oficial es Andrew Mountbatten Windsor, quien fue apresado este jueves por la Policía de Thames Valley bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

La medida, confirmada por fuentes oficiales, se produjo en el marco de una pesquisa que evalúa presuntas filtraciones de información confidencial por parte del hermano menor del rey Carlos III hacia el fallecido financiero acusado de delitos sexuales.



Agentes policiales realizaron allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk, incluyendo la residencia real de Sandringham, donde se observó movimiento de vehículos oficiales durante la mañana. La investigación se centra, entre otros aspectos, en denuncias que señalan que Epstein habría facilitado el traslado de una mujer al Reino Unido con el propósito de mantener un encuentro íntimo con Andrés, extremo que el ahora exmiembro de la familia real ha rechazado de manera contundente y reiterada.



La figura del príncipe Andrés quedó expuesta públicamente por las acusaciones de Virginia Giuffre, quien afirmó haber mantenido relaciones sexuales con él en tres oportunidades cuando era menor de edad, como parte de la red de tráfico sexual operada por Epstein. Giuffre, quien falleció por suicidio en abril de 2025 en Australia Occidental, dejó plasmadas sus memorias en las que detalla esos encuentros; pese a haber alcanzado un acuerdo económico con Andrés en 2022, el príncipe mantiene su postura de inocencia y niega haber cometido ilícito alguno.



Según el protocolo policial británico, la detención del ex príncipe podría extenderse hasta un máximo de 96 horas, aunque ello requeriría autorizaciones escalonadas de altos mandos y del Tribunal de Magistrados; lo habitual, no obstante, es que los sospechosos permanezcan bajo custodia entre 12 y 24 horas antes de ser procesados o liberados mientras continúa la investigación. Durante su permanencia en la comisaría, Andrés será alojado en una celda estándar, sin privilegios ni distinciones, a la espera de ser interrogado por los efectivos a cargo del caso.