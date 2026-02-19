Diez camiones volcados y múltiples destrozos por vientos huracanados de más de 100 km/h

Numerosas comunidades de Santa Fe y Córdoba sufrieron cortes eléctricos prolongados, calles anegadas e intransitables, y afectaciones en viviendas, vehículos y áreas productivas. En territorio pampeano, el techo de una estación de servicio fue arrancado de cuajo.

Un fenómeno meteorológico de gran intensidad, con lluvias torrenciales y ráfagas de viento superiores a los 100 km/h, provocó graves daños materiales en múltiples localidades del centro argentino durante las últimas horas. En la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 392, el vuelco de más de diez camiones bloqueó completamente la circulación, mientras que en territorio pampeano el techo de una estación de servicio fue arrancado por la fuerza del viento, un instante registrado en imágenes por testigos que se encontraban en el interior del establecimiento.



La noche del miércoles, la zona cercana a General Roca se convirtió en escenario de una emergencia vial crítica: las ráfagas sorprendieron a conductores de transporte pesado, dejando vehículos obstaculizando ambos carriles. Ante la imposibilidad de restablecer el tránsito de forma inmediata, las autoridades dispusieron desvíos hacia la localidad de Correa y reiteraron advertencias a la población para evitar circular por la zona, mientras personal especializado trabajaba en la normalización del corredor.



Numerosas comunidades de Santa Fe y Córdoba —entre ellas Ucacha, Casilda, Pascanas, Pujaoto, Chazón, Bengolea, Pascana y Bell Ville— sufrieron cortes eléctricos prolongados, calles anegadas e intransitables, y afectaciones en viviendas, vehículos y áreas productivas. La complejidad de la situación se vio acentuada por la coincidencia con un paro nacional, lo que dificultó parcialmente las tareas de asistencia y recuperación en la región.



En La Pampa, Santa Rosa presentó un panorama desolador: árboles derribados, escombros dispersos por las calzadas y estructuras dañadas evidenciaron la magnitud del temporal. Dos familias fueron evacuadas preventivamente, sin reportarse heridos. Residentes describieron la escena matutina como “propia de una película de ciencia ficción”, una impresión reforzada por el video que captó el colapso del techo de la estación de servicio. Aunque las actividades suspendidas respondieron también al contexto del paro, el impacto del fenómeno quedará profundamente grabado en la memoria colectiva de la comunidad.