Con foco en el lanzamiento: Agroactiva 2026 llega a Buenos Aires para anunciar la muestra que el campo está esperando

La muestra más grande del agro argentino llega a la Casa de la Provincia de Santa Fe con una propuesta que promete marcar el camino de la nueva edición.

19 de Febrero de 2026 12:19hs

El próximo 25 de febrero a las 10.30 horas, Agroactiva 2026 realizará su lanzamiento oficial en la Casa de la Provincia de Santa Fe en Buenos Aires, ubicada en 25 de mayo 168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto reunirá a referentes del sector agropecuario, autoridades provinciales y nacionales, medios de comunicación especializados y actores clave del ecosistema agroindustrial argentino para presentar oficialmente la nueva edición de la muestra bajo el concepto que la define este año: "Una muestra de lo que somos".

Un lanzamiento con peso institucional

El evento contará con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, entre otras autoridades y referentes del sector que se confirmarán en los próximos días.



Agroactiva 2026: una muestra de lo que somos

Agroactiva es la muestra agropecuaria a campo abierto más importante de la Argentina. Con más de 30 años de historia, se celebra todos los años en Armstrong, Santa Fe, convocando a miles de expositores, productores, empresas, instituciones y visitantes de todo el país y el exterior.

La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, y promete ser la más grande, innovadora y concurrida hasta la fecha. Bajo el lema "Una muestra de lo que somos", la feria apuesta a reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección al mundo.



DATOS DEL EVENTO

? Fecha: 25 de febrero ? Hora: 10.30 hs ? Lugar: Casa de la Provincia de Santa Fe en Buenos Aires ?? Dirección: 25 de mayo 168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires



DATOS DE AGROACTIVA 2026

? Fechas: 3 al 6 de junio de 2026 ? Lugar: Armstrong, Santa Fe ? Web: www.agroactiva.com.ar ? Redes: @agroactiva



Acreditaciones de prensa: [Daniela Godachevich] [[email protected]] [2477-588561]