CAT: el paro nacional golpea al turismo y genera un impacto económico muy negativo

La Cámara Argentina de Turismo-CAT, alerta sobre el impacto negativo del paro nacional convocado para el jueves 19 de febrero, una medida que afecta de manera directa a una de las actividades más dinámicas y estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

19 de Febrero de 2026 10:46hs

Por Ricardo Seronero

El turismo es una industria transversal que genera empleo en todas las provincias, impulsa a miles de pymes y motoriza cadenas de valor que incluyen transporte aéreo y terrestre, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, entre muchos otros rubros.

Cada jornada de paralización implica cancelaciones, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales.

Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo condiciones que fortalezcan la actividad, garanticen la movilidad y aseguren el normal desarrollo de una industria que es clave para el crecimiento del país.

