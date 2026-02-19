CAT: el paro nacional golpea al turismo y genera un impacto económico muy negativo

Por Ricardo Seronero
El turismo es una industria transversal que genera empleo en todas las provincias, impulsa a miles de pymes y motoriza cadenas de valor que incluyen transporte aéreo y terrestre, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, entre muchos otros rubros.
Cada jornada de paralización implica cancelaciones, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales.
Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo condiciones que fortalezcan la actividad, garanticen la movilidad y aseguren el normal desarrollo de una industria que es clave para el crecimiento del país.
