Norte Pampeano: Las 8 localidades que dan vida a la región Cielo Coronado

Bajo el slogan "Entre parques, viñedos y caldenes", la región Cielo Coronado surge como una propuesta federal y auténtica que invita a descubrir el corazón del noroeste de La Pampa. Esta microrregión no solo apuesta a sus paisajes de horizontes infinitos, sino también a la calidez de su gente y a una oferta que combina naturaleza, historia y producción local.

18 de Febrero de 2026 10:01hs

Ricardo Seronero

El nombre "Cielo Coronado" no es casual: rinde homenaje a esos atardeceres únicos donde el sol corona el paisaje de caldenes y viñedos que caracteriza a la zona. La región está conformada por ocho localidades que han sabido transformar su historia y su paisaje en atractivos únicos:

· Eduardo Castex: Ubicada estratégicamente en la intersección de la RN 35 y la RP 102, es una ciudad renovada que late al ritmo de su Fiesta Nacional del Trigo y el Pan. Destaca su Parque de la Prehistoria (que incluye Parque Aéreo y cine), el histórico Reloj Cucú, el Museo Nervi y una oferta gastronómica y de alojamiento ideal para estancias prolongadas.

· Winifreda: Un polo de convocatoria masiva gracias a su Parque Acuático en el Vivero Municipal, que ofrece tirolesa, paintball y senderismo. Sede de la Fiesta Provincial del Mate, su Paseo de la Vía resguarda una Reserva de Caldenes y una fuente de colores única que invita al encuentro.

· Arata: Un viaje al pasado a través del Museo Almacén de Ramos Generales "La Florida". Ofrece espacios para el bienestar como el Paseo de la Salud y el Balneario José Audisio, además de celebrar la identidad rural con su Fiesta Provincial del Agricultor.

·Caleufú: Situada entre la llanura y el bosque, integra la producción agrícola y láctea. Su punto de encuentro es el Paseo del Lago, el lugar perfecto para la tranquilidad, especialmente durante su Ciclo Cultural en el mes de enero.

· La Maruja: Fundada en el corazón del Caldenal, es tierra de hacheros y monumentos que mantienen viva la historia. Su flora y fauna autóctona representan la esencia más pura del paisaje pampeano.

·Conhello: A 110 km de la capital, sorprende con sus hornos de carbón vegetal en producción y su museo agrícola. Su Parque Recreativo Municipal, con los tradicionales hornos de barro para cocinar, es el alma de sus grandes eventos como el Festival Provincial del Caldén y la Tradición.

·Pichi Huinca: Entre caldenes, chañares y piquillines, esta localidad centenaria destaca por su gran apuesta: sus viñedos y su bodega. Siendo este su atractivo más importante, combina la historia y el paisaje con proyectos productivos de excelencia que mantienen vigente la idiosincrasia de su gente

·Rucanelo: Un antiguo territorio de ranqueles y tierra de grandes hachadas. Ofrece un entorno agreste y monumentos históricos que, junto a sus atardeceres sobre el caldenal, brindan el espacio ideal para el descanso.

El recorrido por Cielo Coronado permite al viajero transitar por las Rutas Provinciales 4 y 102, y la Nacional 35, encontrando a su paso:

·Turismo Enológico: Visitas a viñedos que están posicionando a La Pampa en el mapa vitivinícola nacional.

·Naturaleza: Caminatas bajo el refugio de los caldenes, árbol representativo de la provincia.

·Recreación: Parques temáticos y complejos municipales listos para la temporada de verano.

Esta propuesta, fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo de La Pampa y los municipios, posiciona al turismo como un motor de crecimiento para la región. Cielo Coronado invita a pampeanos y viajeros de todo el país a descubrir una identidad única y dejarse cautivar por la magia de nuestro horizonte.



