“Mar del Plata tiene todo el potencial para recibir cruceros y turistas de todo el mundo”

Lo dijo Scioli en una reunión con el presidente del Club Motonáutico y funcionarios de la fuerza de Seguridad y Armada de la ciudad balnearia.

18 de Febrero de 2026 10:27hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en la sede del Club Motonáutico de Mar del Plata para mantener una reunión con presidente de la institución, Carlos Contartese, los jefes de la Prefectura y de la Base Naval de la ciudad balnearia, y el presidente del Emtur, Diego Juárez, con el objetivo de avanzar en la recalada de cruceros para la próxima temporada, cumpliendo con todas las exigencias técnicas.

En tal sentido, Scioli se refirió al potencial que viene de la mano del sector de cruceros internacionales: “Estoy absolutamente convencido de que Mar del Plata tiene todas las condiciones para conquistar al turismo internacional. Este trabajo permitirá generar en la ciudad un impacto muy positivo con la llegada de turistas que se embarcan en el puerto de Buenos Aires hacia Puerto Madryn y transitan por el frente costero de nuestra ciudad. Estoy hablando de miles y miles de turistas que desembarquen en la base naval, del impacto que va a tener esto en la gastronomía, los comercios y en la generación de empleo local”, concluyó.

Se estima una primera etapa de mercado de 20 mil turistas, con grandes perspectivas de crecimiento sostenido en un sector que continúa en expansión, con un impacto económico proyectado de 374 millones de dólares y la generación de 22 mil puestos de trabajo.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590