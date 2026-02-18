La CGT confirmó el paro general para este jueves: "Es una reforma laboral con un fuerte sesgo ideológico"

El triunviro Jorge Sola aclaró que la postura gremial no se opone en sí misma a una actualización normativa del mundo del trabajo, siempre que dicha modernización no implique retrocesos.

18 de Febrero de 2026 12:23hs

El triunviro de la CGT Jorge Sola, titular del gremio de Seguros, calificó este miércoles la reforma laboral impulsada por el Gobierno como una iniciativa con "un fuerte sesgo ideológico". Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la central obrera, ubicada en Azopardo al 800, el dirigente anticipó una medida de fuerza contundente: "Vamos a hacer un paro por 24 horas a partir de las cero hora de que se empiece a tratar este proyecto". La determinación responde al rechazo frontal de la conducción sindical hacia el contenido del proyecto legislativo.



Sola precisó los alcances del paro al señalar que "Esta CGT ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función". El sindicalista aclaró que la postura gremial no se opone en sí misma a una actualización normativa del mundo del trabajo, siempre que dicha modernización no implique retrocesos. En ese sentido, afirmó que buscan una reforma "sin que signifique perder derechos", matizando así la posición de la central.



El dirigente reiteró el rechazo institucional hacia la iniciativa gubernamental al declarar: "Esta CGT, como lo ha manifestado tantas veces, está en desacuerdo con este proyecto de ley que ataca a los trabajadores". La crítica se extendió al plano jurídico cuando Sola fundamentó la oposición con un argumento de fondo: "Nos oponemos porque es inconstitucional". Esta apreciación legal refuerza la estrategia de resistencia que la CGT despliega frente a la iniciativa oficial.



Más allá del carácter contundente de la medida, Sola presentó el paro como un llamado al diálogo. "En este anuncio de este paro por 24 horas que vamos a hacer a partir de las cero horas de cuando se empiece a tratar este proyecto es llamar a la reflexión", sostuvo el triunviro. La central obrera busca así presionar para que el Ejecutivo reconsidere los lineamientos de una reforma que, según su perspectiva, modifica de manera sustancial el equilibrio de derechos laborales históricamente conquistados.