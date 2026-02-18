Fin de semana de Carnaval superó el 80% de ocupación en todo el país

Al respecto, Scioli, destacó que “el éxito extraordinario de este fin de semana largo está vinculado a políticas nacionales que brindan estabilidad, seguridad, la vuelta al crédito y las promociones del Banco Nación y de YPF, bajo el liderazgo del presidente Milei y articulando con todas las áreas de gobierno, coordinado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni”.

18 de Febrero de 2026 10:14hs

Por Ricardo Seronero

Los destinos turísticos registran mejores cifras a las del mismo feriado en años anteriores, con un marcado incremento de visitantes que disfrutan del fin de semana extralargo en plena temporada de verano.

El primer fin de semana extralargo de 2026 tuvo una ocupación de más del 80 por ciento en todo el país, según el relevamiento realizado por la secretaria de Turismo y Ambiente de la Nación en base a datos aportados por las provincias y municipios. Del informe se desprende el importante movimiento turístico en las celebraciones de Carnaval.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó que “el éxito extraordinario de este fin de semana largo está vinculado a políticas nacionales que brindan estabilidad, seguridad, la vuelta al crédito y las promociones del Banco Nación y de YPF, bajo el liderazgo del presidente Milei y articulando con todas las áreas de gobierno, coordinado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni”.

Asimismo, expresó su reconocimiento al sector privado, a las provincias y a los municipios “por el enorme compromiso para promover y potenciar este gran momento del turismo argentino, con una amplia gama de promociones accesibles y una destacada oferta de espectáculos, eventos deportivos, ferias y convenciones”.

Las celebraciones de Carnaval impulsaron especialmente a destinos tradicionales como Entre Ríos, Corrientes y Jujuy, que registraron una gran concurrencia en sus festejos.

En Entre Ríos la ocupación promedio alcanzó el 97 por ciento, con picos del 100 en Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana, mientras que Gualeguaychú registró un 85 por ciento. Por su parte, Jujuy batió récord con un 3 por ciento más de visitantes que en el Carnaval anterior. La Quebrada y Los Valles jujeños alcanzaron un 95 por ciento de ocupación; Tilcara, 99; Purmamarca, 98; y San Salvador de Jujuy, 100 por ciento. Mientras que los pueblos de Maimará y Humahuaca registraron un 95 por ciento. En Corrientes la ocupación provincial fue del 81 por ciento.

En la región de Cuyo, Mendoza registró un 85 por ciento de ocupación, con San Rafael y Uspallata en 91 y 90, respectivamente. San Luis alcanzó niveles cercanos al 100 por ciento, con 50 festivales distribuidos en toda la provincia; destinos como Merlo, La Carolina y Potrero de los Funes mantuvieron ocupación plena durante el fin de semana.

En la Ciudad de Buenos Aires la ocupación hotelera promedió el 83 por ciento, el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos cinco años. En la costa atlántica bonaerense, Pinamar alcanzó un 94 por ciento; Valeria del Mar, 96; Ostende y Cariló, 95. Mar del Plata registró un pico del 85 por ciento, con un 17 por ciento más de visitantes que en el mismo período del año anterior, según autoridades municipales.

En el Litoral, Misiones tuvo un promedio provincial del 80 por ciento, llegando al 90 por ciento en Puerto Iguazú.

Mientras que Córdoba tuvo ocupación casi plena en todos los destinos, Villa Carlos Paz registró un 86 por ciento, Santa Rosa de Calamuchita, un 85 por ciento y Valle de Punilla al 100 por ciento con el convocante Cosquín Rock. La provincia recibió 32 por ciento más de turistas que en 2025.

En el Norte, Salta registró un promedio de ocupación del 70 por ciento, mientras que La Rioja, con la celebración de la Fiesta Nacional de la Chaya, tuvo más del 90 por ciento.

Por último, en la región Patagonia, la provincia de Tierra del Fuego superó el 90 por ciento de ocupación en hoteles de alta categoría. Neuquén, por su parte, registró picos de 80 por ciento, con las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes en 77 y 70 por ciento respectivamente, acompañadas de diversas fiestas provinciales. La ciudad de Bariloche, en Río Negro, mantuvo ocupación al 80 por ciento.

