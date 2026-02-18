El boleto mínimo de colectivo costará $ 700 desde el 16 marzo

El aumento se implementará en dos etapas. En la primera, vigente desde hoy, el boleto mínimo alcanzará los $650, un alza del 31,35%. Con el aumento de marzo, el incremento total alcanzará el 41,46%.

18 de Febrero de 2026 08:51hs

El Gobierno nacional dispuso un incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida, anunciada por la secretaría de Transporte el 9 de febrero, entrará en vigencia este miércoles 18 tras una instancia previa de participación ciudadana. El ajuste afecta a las líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos de la provincia.



El aumento se implementará en dos etapas. En la primera, vigente desde hoy, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros alcanzará los $650, lo que representa un alza del 31,35%. Una segunda suba entrará en vigor el 16 de marzo, cuando el mismo tramo costará $700 y la variación acumulada respecto del valor anterior llegue al 41,46%. Los usuarios que empleen la tarjeta SUBE sin registrarla pagarán montos superiores, en línea con la diferencia habitual establecida entre ambas modalidades.



Los nuevos valores tarifarios establecen un rango progresivo según la distancia recorrida. Desde este miércoles, el pasaje más económico será de $650 para trayectos breves, mientras que los desplazamientos superiores a los 27 kilómetros tendrán un costo de $891,16. A partir del 16 de marzo, estos extremos se elevarán a $700 y $959,71 respectivamente. La tarifa diferenciada para la SUBE no nominada se mantendrá en todos los tramos.



La actualización abarca un total de 104 líneas de transporte nacional que cruzan la frontera entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Entre las afectadas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, además de otras que operan en diversos sectores del conurbano. Este esquema tarifario se asemeja al aplicado por las redes bajo jurisdicción porteña y bonaerense, las cuales ajustan sus valores mensualmente según la inflación y un coeficiente adicional.